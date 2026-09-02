Un hombre fue condenado a 14 años de prisión por realizar tocamientos indebidos a su sobrina de cinco años en una vivienda del distrito de Cerro Colorado en Arequipa. Los hechos ocurrieron en 2021, pero fueron conocidos por las autoridades varios años después.

La 3.ª Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa, acreditó la responsabilidad penal de Juan Chipana A. durante el proceso judicial por el delito de tocamientos indebidos.

De acuerdo con la investigación fiscal, en 2021 la familia de la niña y la del acusado compartían el mismo inmueble. En una oportunidad, cuando la menor se encontraba sola mirando televisión, el hombre ingresó al ambiente donde estaba y cometió los actos de carácter sexual.

La niña contó posteriormente a su madre lo sucedido. La progenitora comenzó a sospechar que algo ocurría luego de notar cambios repentinos en el comportamiento de su hija. Al conocer el relato, buscó al acusado para reclamarle, pero no logró encontrarlo.

Ante esta situación, la madre decidió trasladarse con la menor a Camaná, donde ambas permanecieron en la vivienda de un familiar.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

El caso llegó a conocimiento de las autoridades años después, cuando la menor fue incluida en un proceso por desprotección familiar. Como parte de las diligencias, se dispuso que la niña fuera sometida a una evaluación psicológica.

Durante la entrevista con la especialista, la menor relató los hechos y señaló a su tío político, esposo de la hermana de su padre, como la persona que había realizado los tocamientos.

Con los elementos reunidos durante la investigación, el fiscal adjunto al provincial Jonathan Joel Marmanillo Magallanes sustentó la acusación durante el juicio y presentó las pruebas que permitieron establecer la responsabilidad del acusado.

Además de los 14 años de pena privativa de la libertad, el juzgado ordenó que Chipana A. pague S/5 mil de reparación civil a favor de la menor agraviada.