Quince academias que operan en el Cercado de Arequipa enfrentan procesos administrativos sancionadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, tras detectarse que operan sin licencia o carecen del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

Según reveló la subgerenta de Desarrollo Económico Local, Fabiola Agostinelli, se detectaron aproximadamente 50 academias en total, entre deportivas y de formación académica, las cuales vienen siendo supervisadas a través de operativos que buscan verificar que cuenten con la documentación obligatoria para operar.

Las sanciones se deben principalmente a la carencia de documentos obligatorios para el funcionamiento de estos locales. Según explicó Agostinelli, las faltas recurrentes incluyen la ausencia del Informe Técnico de Seguridad en Edificaciones (ITSE), la falta de licencia de funcionamiento y la instalación de anuncios publicitarios sin autorización en vía pública.

MULTAS POR FALTA DE PERMISOS

De acuerdo con el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la municipalidad, no contar con licencia de funcionamiento es sancionado con una multa equivalente al 20 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y la clausura temporal del establecimiento hasta que se subsanen las observaciones. En tanto, la falta del certificado ITSE implica una multa del 50 % de una UIT, además de la clausura momentánea del local hasta regularizar la situación. Asimismo, la instalación de anuncios publicitarios en la vía pública sin autorización conlleva el decomiso inmediato del elemento publicitario y una multa equivalente al 100 % de una UIT.

Respecto a la denuncia en la que un menor habría resultado afectado tras participar en una pelea de ring en la academia de boxeo “Invicto” a inicios de marzo, la funcionaria señaló que el establecimiento cuenta actualmente con un proceso administrativo sancionador.

“Hemos hecho una fiscalización en ese sector un mes antes y habíamos detectado que esta academia no contaba con su licencia. Sin embargo, como tienen un plazo, han regularizado y actualmente ya tienen su licencia de funcionamiento”, precisó.

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