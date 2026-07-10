Dos hombres fueron condenados a 15 años de prisión y al pago de una reparación civil de 300 mil soles por el delito de extorsión agravada. Según la investigación fiscal, un empresario comenzó a recibir a fines de julio de 2025 mensajes y audios amenazantes por WhatsApp en los que desconocidos le exigían dinero. Aunque intentó denunciar el caso ante la Policía, no pudo hacerlo y decidió cambiar de número telefónico por temor.

De acuerdo a la investigación del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariano Melgar, la madrugada del 31 de agosto de 2025, cuando dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta prendieron fuego al local de venta de neumáticos en el distrito de Miraflores.

Con la ayuda de la Policía se descubrió que el atentado fue ejecutado por el ciudadano venezolano Yexel H. de Santiago y otro extranjero conocido como “Brandon”, presuntamente por encargo de Antonio Martínez

Yexel H. de Santiago fue detenido días después y, de acuerdo con la Fiscalía, reconoció haber participado en el ataque a cambio del pago de 300 soles, dinero que habría recibido de Antony Martínez. Este último también fue capturado y optó por guardar silencio durante las investigaciones.

Durante el juicio, el fiscal adjunto provincial Romel Magdiel Pumalla Alviz presentó como pruebas las declaraciones del agraviado, de su esposa, trabajadores del establecimiento y efectivos policiales que participaron en el caso.

A ello se sumaron imágenes de cámaras de videovigilancia y una pericia antropofísica que determinó compatibilidad entre el hombre que incendió el local y Yexel H. de Santiago.

Asimismo, una pericia de homologación de voz concluyó que existía una alta probabilidad de que los audios extorsivos hubieran sido grabados por Antony Martínez. La investigación también estableció que este consiguió dos líneas telefónicas registradas a nombre de dos mujeres sin su autorización para realizar las amenazas.

Con estos elementos, el juzgado declaró a ambos procesados coautores del delito de extorsión agravada y ordenó el cumplimiento inmediato de la condena, ya que permanecían con prisión preventiva.

En el caso del ciudadano venezolano Yexel H. de Santiago, se dispuso la expulsión del país, luego que cumpla la pena de prisión.