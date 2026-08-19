Un hombre, señalado como presunto delincuente, murió abatido dentro de una vivienda a la que habría ingresado con la intención de robar. El hecho ocurrió en el asentamiento humano Casa Huerta, ubicado en el sector de Zapallal, en el distrito de Puente Piedra.

Fuentes policiales consultadas por RPP señalaron que el hombre ingresó al inmueble la mañana del martes 18 de agosto, portando un arma blanca y con la presunta intención de cometer un robo.

Uno de los integrantes de la familia se percató de la presencia del intruso y ambos se enfrentaron en un forcejeo. En medio del altercado, el propietario habría utilizado un arma de fuego y disparado contra el presunto delincuente, quien murió en el lugar.

Agentes de la Comisaría PNP Zapallal llegaron hasta el inmueble donde ocurrió el hecho para iniciar las diligencias correspondientes.

La persona que realizó el disparo fue trasladada a la dependencia policial, donde permanece intervenida mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes.

Por su parte, los miembros de la familia optaron por no brindar declaraciones a los medios de comunicación.