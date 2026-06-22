Un hombre fue condenado a 15 años, 2 meses y 4 días de prisión efectiva por intentar robar el celular de un estudiante universitario, a quien atacó con un cuchillo y dejó gravemente herido durante un asalto ocurrido el año pasado en Arequipa.

De acuerdo con la investigación del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa el ataque ocurrió la tarde del 5 de diciembre de 2025, cuando el universitario regresaba de clases y caminaba por la intersección de las avenidas Vidaurrazaga y Los Incas. En ese lugar fue interceptado por Benjamín Zúñiga Sánchez, quien intentó despojarlo de su teléfono celular.

Según el Ministerio Público, para concretar el robo, el Zúñiga Sanchez sacó un cuchillo y le ocasionó varias heridas en el tórax, una de ellas de aproximadamente 15 centímetros de profundidad. Pese a la violencia del ataque, la víctima logró escapar y pedir ayuda.

Los gritos del estudiante alertaron a los vecinos de la zona, quienes intervinieron de inmediato, redujeron al atacante y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía Nacional.

Durante el juicio oral, la fiscal adjunta provincial Zenaida Zúñiga Vilca presentó las pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad del acusado. Aunque la defensa solicitó una pena suspendida, el tribunal rechazó ese pedido y dictó una condena de cumplimiento efectivo.