Alonso Grimaldo, conocido como ‘Grimi’, reaccionó en su cuenta de X tras la difusión de imágenes en las que aparece bailando junto a Carla Campos Salazar, pareja de Víctor Caballero, Curwen.

“Me imaginaba en Forbes antes que en Magaly, pero bueno”, escribió Grimaldo horas después de la emisión de las imágenes. El joven es ingeniero de inteligencia artificial y cuenta con experiencia en procesos de digitalización y negocios.

Las imágenes muestran a Campos Salazar bailando junto a Grimaldo en una discoteca de Miraflores y un acercamiento entre ambos que fue interpretado como un aparente beso. Tras la difusión del material, Curwen afirmó que conoce a Grimaldo y se refirió a él como ‘Grimi’.

Víctor Caballero también se pronunció sobre las imágenes y negó que su pareja lo haya besado en la boca.

“Ya me mandaron el video... No es un beso en la boca, para nada, el tipo es su amigo... Me lo han enviado 100 personas, me han etiquetado, siempre me fastidian”, manifestó.