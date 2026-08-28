Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, 15 organizaciones políticas consiguieron su inscripción para los comicios de octubre para el Gobierno Regional de Arequipa, y para la quincena de septiembre está programado un debate de los candidatos por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Con los candidatos inscritos, el JEE Arequipa realizará para la quincena de septiembre un debate con todos los aspirantes a gobernador regional, con el objetivo de que den a conocer sus propuestas en diversos ámbitos y fomentar el voto informado entre la ciudadanía.

El JNE confirmó que los debates regionales se realizarán desde el 13 de septiembre y serán transmitidos a través de los medios oficiales del ente electoral. Asimismo, se presentó una iniciativa para que las personas puedan realizar preguntas a los candidatos; la campaña “Pregúntale a tu candidato” estará vigente del 26 de agosto al 1 de setiembre a través del sitio web del JNE.

RELACIÓN DE CANDIDATO AL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

El 26 de agosto se confirmó la inscripción de 15 organizaciones políticas, de las cuales cinco irán sin listas al Consejo Regional de Arequipa debido a incumplimiento de requisitos en cuota joven y de comunidades campesinas.

Entre los candidatos a gobernador regional se encuentran:

Edwin Martínez Talavera (Acción Popular) Jenry Huisa Calapuja (Ahora Nación) José Ancalle Gutiérrez (Venceremos) Elmer Cáceres Llica (Alianza Para el Progreso) Benigno Cornejo Valencia (Arequipa Avancemos) César Huamantuma Alarcón (Arequipa, Tradición y Futuro) Alfredo Zegarra Tejada (Fuerza Arequipeña) Hugo Aguilar Gonzales (Partido Aprista Peruano) Héctor Herrera Herrera (Partido Democrático Somos Perú) Berly Gonzales Arias (Yo Arequipa)

CANDIDATOS A GOBERNADOR SIN LISTA DE CONSEJO REGIONAL

También están los candidatos quienes irán acompañados de un vicegobernador, pero sin sus listas al Consejo Regional de Arequipa.

Milco Torres Barrionuevo (Coalición Transformadora Tierra Verde) Yackelin Huarsaya Calizaya (Frepap) Miguel Zárate Flores (Partido Cívico Obras) David Ardiles Saravia (Salvemos al Perú) Harold Rodríguez Quispe (Renovación Popular) será el único representante de su lista al no ir acompañado de la candidata a vicegobernadora ni consejeros regionales.

Los candidatos solo podrán ser excluidos ante una sentencia de pena privativa de la libertad con grado de ejecución.