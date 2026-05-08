Al menos 20 docentes en la Ugel La Joya se encuentran envueltos en procesos administrativos por violencia escolar, lo que obliga a la contratación de docentes para cubrir estas plazas, generando un gasto adicional a esta unidad ejecutora, advirtió el consejero regional Osías Ortiz tras una reunión con funcionarios de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA).

El legislador regional refirió que el año pasado al menos 2 procesos administrativos fueron declarados prescritos tras cumplirse un año de investigación sin un pronunciamiento de las comisiones encargadas de indagar los hechos a nivel de la Ugel La Joya. Para Osias Ortiz esta remuneración adicional podría orientarse a la contratación de auxiliares.

Al respecto, el titular de la GREA, William Choque, atribuyó las demoras de estos procesos a un factor presupuestal en cada unidad ejecutora, incluida la misma gerencia, situación que obligará a la gestión a solicitar una partida adicional al Ejecutivo.

La solicitud es agilizar el trámite de los procesos administrativos con personal nombrado de las unidades ejecutoras.