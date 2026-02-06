La incertidumbre y el temor se han convertido en parte del día a día de más de 200 pacientes renales trasplantados en Arequipa, quienes denunciaron que la Red Asistencial de EsSalud Arequipa incumple con el abastecimiento de los medicamentos esenciales que necesitan para evitar el rechazo del órgano que les fue trasplantado.

La situación, que ya se prolonga por tres meses, pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes, quienes dependen de estos fármacos para mantener la estabilidad de su tratamiento postrasplante.

Gaby Rosas, representante de los pacientes renales, cuestionó la falta de información clara y oportuna por parte del personal médico del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo. Indicó que, pese a los reiterados pedidos de explicación, no han recibido respuestas concretas sobre cuándo se normalizará el suministro de las medicinas.

Rosas señaló que intentaron dialogar con la gerente de EsSalud Arequipa, Guadalupe Mamani, sin éxito, debido a que se encuentra ausente por problemas de salud. No obstante, precisó que desde el área de Adquisiciones se les informó que los proveedores habrían desistido de vender los medicamentos, argumento que los pacientes consideran inaceptable.

“Eso es absurdo. Estamos hablando de medicamentos vitales, no de productos de mercado.”, reclamó la representante, quien exigió una respuesta inmediata de las autoridades de EsSalud para garantizar el tratamiento continuo de los pacientes renales.

Según los pacientes, de no resolverse el problema en el corto plazo, la situación podría derivar en graves consecuencias médicas, incluyendo el rechazo de los órganos trasplantados.

