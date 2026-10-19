Alto Selva Alegre es el distrito con la mayor brecha de certificación de personas con discapacidad en la provincia de Arequipa, con un déficit que supera el 30 %, informó el gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Franco Navarro.

Ante esta situación, la comuna coordina acciones con el sector Salud para facilitar la evaluación médica y el acceso al registro de esta población. Navarro señaló que en la provincia existirían entre 120 mil y 130 mil personas con discapacidad. Sin embargo, alrededor de 20 mil aún no han sido identificadas oportunamente o no cuentan con el certificado que les permite acceder al registro oficial y a los beneficios que brinda el Estado.

“Alto Selva Alegre es el distrito con mayor brecha, de acuerdo con los reportes que hemos recibido del Ministerio de Salud. Por ello, estamos articulando esfuerzos con las municipalidades distritales para acercar los servicios a la población que lo necesita”, indicó.

El funcionario explicó que la certificación requiere una evaluación médica especializada y exhortó a las familias a acudir a los establecimientos de salud para iniciar el trámite. Asimismo, advirtió que la falta de este documento limita el acceso a programas y servicios destinados a las personas con discapacidad.

A ello se suman los casos de ciudadanos en situación de vulnerabilidad o riesgo que son atendidos por la Municipalidad Provincial de Arequipa.

CAMPAÑA GRATUITA

Con el objetivo de reducir esta brecha, el próximo 8 de noviembre se realizará una campaña gratuita en Alto Selva Alegre, donde médicos certificadores y especialistas brindarán evaluaciones para facilitar la obtención del certificado de discapacidad. La jornada se iniciará a las 7:00 horas y contará con la participación de diversas instituciones públicas.

Al no estar registrados no pueden acceder a programas de apoyo ni ayudas sociales desde las municipalidades.