La seguridad de la Casa Museo Arequipa quedó bajo cuestionamiento luego de que se conocieran al menos dos denuncias por la desaparición de obras de arte durante exposiciones realizadas en el recinto cultural y en pleno horario de atención al público.

La situación motivó el reclamo de artistas y promotores culturales, quienes exigen una investigación que permita esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Los gremios del sector han solicitado la intervención de la alcaldesa provincial, Ruccy Oscco, para aclarar qué ocurrió con las piezas sustraídas y establecer mecanismos de reparación para las artistas afectadas.

Incluso, algunas actividades y exposiciones previstas en el local habrían sido suspendidas ante la preocupación generada por estos incidentes. Las creadoras perjudicadas son Cristal Luque y Ángela Salas, quienes coinciden en señalar que, hasta el momento, la Municipalidad Provincial de Arequipa no ha brindado explicaciones satisfactorias sobre las circunstancias en que desaparecieron sus obras.

El caso más reciente corresponde a Cristal Luque. La artista denunció la desaparición de la obra “Medida de lo frágil”, una de las tres piezas que conforman el tríptico “Archivo doméstico”, presentado en la muestra “Integración Intergeneracional”.

Según relató, entregó sus trabajos el 24 de septiembre de 2026 y, al llegar al recinto, no encontró personal responsable de la recepción, por lo que le indicaron que dejara las piezas sobre una mesa. Días después advirtió que una de las obras ya no se encontraba en exhibición.

Luque afirmó que, tras reportar lo sucedido, las conversaciones con los responsables del espacio se centraron en una eventual compensación económica y no en determinar el paradero de la pieza. Según su pronunciamiento, incluso se le informó que no existían registros de cámaras de seguridad que permitieran identificar al responsable.

Ante esta situación, el pasado 16 de octubre remitió una carta notarial a la Municipalidad exigiendo la recuperación de la obra, una investigación interna y el resarcimiento correspondiente en caso de que no sea ubicada.

ANTECEDENTE

A raíz de esta denuncia, la artista Ángela Salas, conocida en redes sociales como Cosmefulanita.s, reveló que atravesó una situación similar en el mismo recinto a inicios de 2024.

La creadora señaló que participó en una exposición colectiva en diciembre de 2023 y que, al acudir a recoger sus trabajos el 12 de enero del año siguiente, descubrió que uno de sus tres grabados había desaparecido.

Salas indicó que comprobó la ausencia de la obra al comparar fotografías y videos de la inauguración, donde la pieza aún figuraba instalada. También constató la desaparición de la estructura metálica que la sostenía.

La artista manifestó que intentó formalizar la denuncia policial, pero encontró dificultades administrativas. Finalmente, aseguró que la Casa Museo le ofreció una compensación económica y recibió el 80% del valor que había asignado a la obra.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Tras los cuestionamientos, la subgerente de Educación y Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Anita Carrasco, informó mediante WhatsApp que la administración del recinto está a cargo de Marilin Mendoza y que actualmente se desarrolla un procedimiento administrativo para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, señaló que la Subgerencia ha dispuesto una investigación interna y que será la responsable del recinto quien brinde información oficial sobre el caso. Mientras tanto, artistas y gestores culturales esperan respuestas concretas sobre las desapariciones, así como medidas que garanticen la seguridad de futuras exposiciones en uno de los principales espacios culturales de la ciudad.