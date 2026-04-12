En el marco de las Elecciones Generales 2026, el Ministerio Público reportó la detención de 31 personas en Arequipa entre el sábado y la jornada electoral de este domingo, aunque precisó que no fueron por delitos electorales.

El fiscal superior coordinador de enlace, Roberto Reynaldi Román, informó que 25 personas fueron detenidas el sábado y otras seis durante la mañana de hoy por presuntos delitos como peligro común, principalmente por conducir en estado de ebriedad y desobediencia a la autoridad.

Según detalló, la situación jurídica de 19 de los intervenidos ayer, ya fue resuelta, mientras que seis continúan en proceso de investigación. En el caso de los detenidos de este domingo, ninguno corresponde a delitos electorales.

Durante las acciones de fiscalización, los fiscales también detectaron la presencia de propaganda electoral prohibida en las inmediaciones de locales de votación. Entre los hallazgos se identificó publicidad tipo “mosquito” frente a un local de la ONPE y en un establecimiento del sector de La Negrita.

Asimismo, se reportó propaganda electoral en el colegio Miguel Grau, en la provincia de Caravelí, la cual fue retirada por las autoridades correspondientes.

Los 251 fiscales continuarán con el monitoreo del proceso electoral hasta terminar la jornada, es decir, traslado de los materiales al centro de cómputo de las ODPE.