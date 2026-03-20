Arequipa: 4 mil denuncias por abusos en buses en un solo día vía WhatsApp

En menos de 24 horas de habilitar una línea de WhatsApp para reportar irregularidades o abuso en el transporte público, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) recibió alrededor de 4 mil denuncias ciudadanas.

Según informó el jefe de Relaciones Públicas, Juan Carlos Soto, la mayoría de quejas está relacionada con el cobro indebido de pasajes de S/1.50, peseJeamileJ a que la tarifa oficial vigente es de S/1.00, conforme a lo establecido en los contratos de concesión. También se reportaron casos de maltrato a los usuarios y la falta de entrega del cambio completo.

Las zonas con mayor número de denuncias fueron Cerro Colorado, Cayma, el Cercado y Alto Selva Alegre. En estos sectores también se registraron incumplimientos en la frecuencia de las unidades y afectaciones a los escolares.

Según la Municipalidad, para canalizar adecuadamente las denuncias, los ciudadanos que reportan sus quejas al número 931541992 deben adjuntar evidencias como fotografías, videos y, principalmente, la placa del vehículo, lo que permitirá identificar a los responsables.

Toda la información será procesada y derivada a la Gerencia de Transportes, que iniciará los procedimientos administrativos correspondientes, incluyendo el envío de cartas notariales a las empresas concesionarias en un plazo aproximado de 24 horas.

Asimismo, se informó que se ejecutan operativos de fiscalización, en los que al menos 25 unidades han sido intervenidas ayer.

VIDEO RECOMENDADO