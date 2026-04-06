Aproximadamente 40 mil personas se habrían movilizado durante la Semana Santa en Arequipa, entre visitantes locales, nacionales y extranjeros, según estimó el gerente regional de Turismo, Jorge Meza Cruz. El funcionario destacó la alta afluencia en procesiones, distritos tradicionales y destinos como el valle del Colca y las playas Islay, Camaná y Caravelí.

Informó que destinos como el distrito de Paucarpata para el Vía Crucis, el Centro Histórico, museos y la Reserva de Salinas y Aguada Blanca registraron alta concurrencia, mientras que en las provincias como Camaná y Castilla también se reportó importante movimiento, aunque aún se espera cifras oficiales.

El movimiento económico generado bordearía los 20 millones de soles, impulsado principalmente por el turismo nacional, que concentra la mayor demanda en estas fechas. “Hemos visto visitantes de distintas regiones del país e incluso turistas chilenos que llegaron desde Tacna”, señaló, tras resaltar que el gasto promedio por viaje supera los S/ 1,200 por estadías de tres noches.

Meza Cruz indicó que, pese a las demoras en el ingreso a la ciudad, los visitantes mantuvieron su intención de llegar a Arequipa. Además, precisó que la temporada alta de turismo extranjero recién se consolidará entre julio y octubre, con mayor presencia en fiestas patrias y el aniversario de la ciudad.

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