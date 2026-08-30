Un total de 54 de las 109 municipalidades distritales y provinciales de Arequipa experimentarán una recomposición de sus concejos municipales a partir del 4 de septiembre, fecha en la que entrarán en vigencia las licencias sin goce de haber de las autoridades (alcaldes y regidores) que participan como candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales.

En los comicios municipales, 29 alcaldes deberán apartarse temporalmente de sus funciones. A ellos se suman 34 regidores que postulan a alcaldías distritales o provinciales y 18 concejales que buscan una regiduría provincial. En contraste, otros 41 regidores intentarán la reelección en sus respectivos cargos, por lo que no están obligados a solicitar licencia.

Respecto a los 93 regidores que participan en el proceso electoral, Ahora Nación concentra 21 candidaturas, seguido por Arequipa Avancemos con 12, Arequipa Tradición y Futuro con 11, Fuerza Arequipeña con 9 y Perú Primero con 7.

Para participar del proceso electoral, las autoridades debieron solicitar la licencia sin goce de haber antes del 19 de junio. Algunos municipios registran una alta participación electoral de más de la mitad de sus regidores, como en Paucarpata y Cerro Colorado, donde seis de los once concejales figuran como candidatos. Hay que tener en cuenta que el numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que no puede otorgarse licencia simultánea a más del 40 % de los regidores de un concejo municipal.

PAUCARPATA

Aunque el alcalde y seis regidores de Paucarpata figuran como candidatos, únicamente el burgomaestre Marco Antonio Anco está obligado a entrar en licencia sin goce de haber al postular como primer regidor, posición desde la cual encabeza la lista tras la renuncia del candidato a la alcaldía. Si bien el pedido fue presentado ante el Concejo Municipal, aún no figura registrado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En cuanto a los otros seis concejales, todos buscan la reelección en el distrito, incluidos tres que integran la lista encabezada por la actual autoridad edil.

CERRO COLORADO

De los doce integrantes del Concejo Municipal de Cerro Colorado, siete participarán en el proceso electoral: el alcalde y seis regidores; cuatro de estos últimos buscan la reelección, por lo que no dejarán el cargo.

No obstante, el alcalde Manuel Vera Paredes y los regidores Alfredo Alejandro Coya y Úrsula Talavera Monroy sí están obligados a entrar en licencia. Hasta el momento, dichos trámites no aparecen registrados ante el JNE.

SOCABAYA

El Concejo Municipal de Socabaya tendrá cambios en cinco de sus diez integrantes. La alcaldía será asumida por la regidora Gloria Mamani Malpica debido a la licencia del alcalde Roberto Muñoz Pinto y la candidatura del primer regidor Marcelino Muñoz Pila.

Asimismo, el JNE convocó a Josué Flores Torres, César Huanca Condori, Alejandro Tejada Wong y Karen Gutiérrez Martínez para cubrir las vacantes temporales generadas por las licencias de los regidores Juan Arapa Quispe, Marcelino Muñoz y Aracelly Manrique Fierro, además del puesto dejado por Mamani Malpica al asumir la alcaldía.

MEJÍA

La situación de Mejía resulta particular, ya que cuatro de sus cinco regidores son candidatos. A ellos se suma la alcaldesa Diana Aspilcueta Cáceres, quien buscará continuar en funciones mediante una reelección encubierta como primera regidora tras la renuncia de la aspirante a la alcaldía.

En la misma lista participan los regidores Eduardo Condori Sucari, Carmen Montalvo Aparicio y Alexia Santos Valdivia. También postula el regidor Daniel Mamani Dospesos como candidato a regidor de la Municipalidad Provincial de Islay, aunque en su caso no se figura trámite de su licencia ante el JNE. Por su parte, Eduardo Condori Sucari reemplazará temporalmente a Aspilcueta Cáceres en la alcaldía, mientras que los otros tres concejales candidatos a la reelección no están obligados a solicitar licencia.

MAJES

Tras la renuncia de Jenry Huisa Calapuja a la alcaldía en abril para postular al Gobierno Regional, la primera regidora Gladys Condori Huaman asumió el cargo, mientras que Helbert Velásquez Benavente fue incorporado al concejo.

La comuna volverá a experimentar una recomposición, debido a que Condori Huaman buscará mantenerse al frente del municipio como candidata en las próximas elecciones. En principio, el cargo debería recaer en la regidora Rosario del Carmen Ticona Cruz; sin embargo, es candidata a regidora de la Municipalidad Provincial de Caylloma, por lo que la alcaldía será asumida por Estanislao Calcina Calcina.

El regidor Elmer Taparaco Mamani también solicitará licencia al postular a una regiduría provincial en Caylloma. No obstante, el trámite fue presentado fuera de plazo, situación que no fue observada por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Caylloma. Por su parte, la regidora Yaidrit Flórez Arotaype busca la reelección y no dejará el cargo. Hasta el momento, el JNE no ha convocado a los accesitarios correspondientes.

CAMANÁ

Las municipalidades provinciales tampoco son ajenas a este proceso. En Camaná, el alcalde y tres regidores deberán entrar en licencia desde el 4 de septiembre.

El burgomaestre Jaime Mamani Álvarez postula a la alcaldía distrital de Mariscal Cáceres, por lo que será reemplazado por Juan Gamarra Salazar. Por su parte, el regidor Basilio Solís Huamani es candidato a la alcaldía distrital de Samuel Pastor. Cabe señalar que fue vacado por el concejo provincial; sin embargo, el JNE aún no emite una resolución definitiva sobre su situación.

En tanto, los regidores Manuel Quilla Huayapa y Yurbi Molina Díaz figuran como candidatos a la alcaldía provincial. En ninguno de estos casos se ha tramitado hasta el momento la convocatoria de accesitarios ante el JNE.