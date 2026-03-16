El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) reveló que durante el año 2025 sancionó a 7 colegios privados de educación básica regular en Arequipa, acumulando multas equivalentes a un total de 11.55 unidades impositivas tributarias (UIT), lo que se traduce a 59 mil 500 soles.

De acuerdo con la jefa de Indecopi en Arequipa, Lucia Cornejo, la sanción más recurrente fue por incluir productos de aseo en las listas de útiles escolares. Sin embargo también se sanciona por exigir cobros indebidos a los padres de familia, no contar con un psicólogo titulado o no tener un Libro de Registro de Incidencias de bullying, así como impedir que los alumnos rindan exámenes o retener libretas de notas por tener pensiones atrasadas.

De acuerdo con el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi correspondiente al 2025, las instituciones educativas sancionadas en Arequipa son Santa Rafaela School, Asociación Paola García Medina y el Colegio de Ciencias Michael Faraday, cada una con dos sanciones.

En tanto, los colegios Internacional Peruano Británico, Jesús el Buen Maestro, Gabriela Mistral y Francisco Rojas School registran una sanción cada uno.

Este año también se atendió las denuncias y las investigaciones siguen su curso hasta emitir las resoluciones.

VIDEO RECOMENDADO