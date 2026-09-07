Arequipa: 8 meses de prisión preventiva a joven investigado por proposiciones sexuales a estudiante

Un joven de 21 años permanecerá ocho meses en prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente realizar proposiciones de carácter sexual a un estudiante de 11 años dentro de un colegio de Cayma. El hecho ocurrió cuando el investigado realizaba trabajos de jardinería en la institución educativa.

La medida fue obtenida por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Arequipa contra Sebastián Potosi A., quien es investigado por el delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales.

Según la investigación fiscal, el incidente ocurrió el 2 de septiembre. El joven se encontraba trabajando en el colegio como parte de una jornada de servicio a la comunidad que cumplía por una condena anterior. Estas labores eran supervisadas por una trabajadora de la Municipalidad Distrital de Cayma.

En ese contexto, el investigado habría ingresado a los servicios higiénicos del colegio y, al encontrarse con el menor de 11 años, le habría hecho proposiciones sexuales. El escolar se negó y salió del lugar para contar lo ocurrido.

El director del colegio fue informado del hecho y enfrentó al trabajador antes de comunicar el caso a la Policía. El joven fue intervenido por agentes de la comisaría de la jurisdicción luego de que el menor lo señalara directamente como la persona que realizó las proposiciones.

Durante la audiencia, el fiscal adjunto provincial Pool Kevin Alarcón Barrionuevo, encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas, sustentó el pedido de prisión preventiva ante el Poder Judicial.

ANTECEDENTES

El investigado tiene un antecedente, al momento de la intervención, Potosi A. cumplía una condena mediante jornadas de servicio a la comunidad por otro delito contra la libertad sexual, relacionado con tocamientos y actos de connotación sexual en agravio de un menor de edad.

Si la Fiscalía logra acreditar el nuevo delito, solicitará que la pena que actualmente cumple sea revocada y convertida en una pena efectiva. Esta se sumaría a la sanción que eventualmente se le imponga por el nuevo caso.

La investigación continuará durante los próximos ocho meses, periodo en el que la Fiscalía deberá reunir los elementos necesarios para determinar la responsabilidad del investigado.