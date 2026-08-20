Leonardo Guerreros Macalupu (30), instructor de una academia prepolicial de Arequipa, permanecerá nueve meses en prisión preventiva mientras es investigado por presuntos tocamientos indebidos contra dos estudiantes menores de edad.

La decisión fue adoptada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa, luego de considerar que existen evidencias que vinculan al investigado con los hechos denunciados así como el riesgo de que pueda evadir la justicia.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron la noche del 16 de agosto, cuando las dos adolescentes se encontraban dentro de la academia donde presuntamente fueron obligadas a beber y luego ser tocadas por el instructor. Fue una de las agraviadas quien llamó a su padre para contarle lo ocurrido y luego este hizo la denuncia ante la Policía.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó como elementos de convicción las declaraciones de las dos menores agraviadas, además de testimonios de otros estudiantes de la institución. Estos relatos describirían las circunstancias en las que presuntamente se produjeron los tocamientos.

Tras evaluar los elementos presentados, el juzgado consideró que existen indicios graves y fundados que justificarían que el investigado continúe privado de su libertad mientras avanzan las diligencias. Además, la defensa de Leonardo Guerreros no logró acreditar que cuente con un domicilio fijo, verificable y permanente en Arequipa. Tampoco se demostraron vínculos laborales estables ni lazos familiares directos suficientes que permitan garantizar su permanencia durante el proceso de investigación.

A estos factores se sumó la gravedad de la pena prevista para el delito que se le atribuye, circunstancias que llevaron al juzgado a declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva por nueve meses.