El Seguro Integral de Salud (SIS) transfirió en enero de este año S/ 82 millones a los centros de salud y hospitales de Arequipa para financiar la compra de medicamentos e insumos destinados a sus afiliados. Sin embargo, los recursos aún resultan insuficientes frente a los reportes de desabastecimiento registrados en algunos establecimientos de la región.

Otto Suárez, director de la Unidad Desconcentrada del SIS Arequipa, informó que la institución cubre a 250 establecimientos de salud y que actualmente alrededor del 90% se encuentra abastecido. Explicó que la situación es más compleja en los hospitales debido a la constante variación en el ingreso y salida de medicamentos. “Tenemos reuniones con los hospitales para superar el tema de desabastecimiento”, señaló.

En Arequipa, el SIS registra un millón 9 mil 139 afiliados. De acuerdo con Suárez, se reportan alrededor de 100 mil atenciones mensuales, de las cuales el 90% se realizan en puestos y centros de salud del primer nivel de atención, mientras que el 10% corresponde a hospitales como el Honorio Delgado Espinoza y Goyeneche.

COSTOS DE ATENCIÓN PARA EL SIS

El funcionario sostuvo que el SIS coordina con los hospitales para mejorar los procesos de compra, adquisición, suministro y provisión de medicamentos. Remarcó que los pacientes afiliados deben recibir atención gratuita y no asumir gastos de su bolsillo. “Todo paciente debe tener gratuidad de la atención, no gasto del bolsillo y debe haber acceso a los servicios de salud”, afirmó.

Suárez explicó que un servicio en el primer nivel de atención representa para el SIS un gasto promedio de entre S/3 y S/4 por paciente, debido a que se trata principalmente de servicios brindados en centros de salud. En los hospitales, en cambio, el costo se eleva hasta aproximadamente S/100 por paciente, debido a la mayor complejidad de las prestaciones médicas.

El director del SIS saludó la iniciativa del hospital Honorio Delgado de llevar medicamentos a domicilios de pacientes renales.