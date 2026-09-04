A sus 74 años, Ruperto Caira consiguió corregir un error que aparecía en su partida de nacimiento desde hacía años. Su apellido paterno figuraba como “Caira”, cuando debía ser “Cayra”. Lo que pudo convertirse en un trámite largo terminó resolviéndose en solo 22 minutos, durante una feria de justicia realizada en el distrito de Hunter, en Arequipa.

El caso tuvo un desenlace poco habitual. La demanda fue presentada a las 11:04 horas por el defensor público Gustavo Chambilla Nina, en una Mesa de Partes Itinerante instalada durante la feria “Llapanchikpaq Justicia”.

A las 11:26 horas, la jueza de Paz Letrado de Hunter, Lidia García Paco, inició la audiencia para revisar el pedido de rectificación. Frente a los asistentes, evaluó los documentos presentados y, después de analizar el caso, emitió su sentencia oral.

La decisión fue favorable para Caira. La magistrada declaró fundada la demanda y ordenó corregir la letra “i” por la “y” en su apellido paterno. Un error aparentemente pequeño en un documento, pero que le generó dificultades cada vez que necesitara acreditar correctamente su identidad.

Lo particular es que la demanda, la revisión de las pruebas, la audiencia y la sentencia ocurrieron durante la propia feria y frente al público. Los asistentes pudieron seguir paso a paso cómo se resolvía el caso.

Para Caira, la jornada terminó con algo más que una sentencia rápida: después de años de llevar un apellido escrito de manera incorrecta en su partida de nacimiento, finalmente obtuvo una decisión judicial que permite corregirlo.

La Corte Superior de Justicia de Arequipa señaló que es la primera vez que un proceso es resuelto con sentencia oral y en vivo durante una feria de acceso a la justicia.