A pocos días de darse las Elecciones Generales 2026, tanto candidatos para diputados, senadores y hasta los presidenciales, han tocado el tema del uso de la tecnología como una solución a diversos problemas, sin embargo, no abordan las condiciones estructurales o una realidad nacional sobre las nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial.

“Quieren comprar tecnología de última generación, pero no tenemos la capacidad para manejarla”, afirma el especialista de Asuntos Públicos, Gabriel Gonzales, tras evaluar las propuestas presentadas por los equipos técnicos y candidatos en diversos foros sobre innovación en políticas públicas.

Limitaciones Estructurales

El primer obstáculo para la digitalización radica en las carencias más elementales, como ocurre en el sector educación, en el que existen más de 55 mil colegios públicos, de los cuales cerca de la mitad carece de saneamiento físico-legal, lo que impide legalmente intervenir en su infraestructura. A esta problemática se suma la deficiente conectividad a nivel nacional: alrededor de 8 millones de peruanos aún no tienen acceso a redes 4G.

Mientras que en el sector salud conviven hasta 12 sistemas informáticos distintos que no se comunican entre sí, incluso dentro de una misma institución. “La IA funciona sobre data ordenada y conectada. Hoy eso no existe en el país”, explica el especialista.

En materia de seguridad ciudadana, propuestas como el reconocimiento facial o los mapas delictivos predictivos enfrentan impedimentos legales y de infraestructura similares a los del sector educativo, ya que muchas comisarías no pueden ser remodeladas o equipadas adecuadamente por problemas de saneamiento físico-legal de sus predios.

Para Gonzales, el problema de fondo no es solo tecnológico, sino de capacidad de gestión y ejecución del propio Estado. Incluso procesos de digitalización relativamente simples han tomado años en implementarse y aún no se completan.