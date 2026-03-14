En un paso decisivo hacia la internacionalización de la educación superior en el sur del país, la Universidad Católica de Santa María (UCSM) ha consolidado una red de cooperación académica con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Colegio de la Abogacía de Madrid. Esta alianza no solo facilitará el intercambio de maestrías internacionales, sino que convertirá a Arequipa en el epicentro de eventos científicos de talla mundial, como el Congreso Mundial del Caballo Peruano de Paso y el Congreso Internacional de Odontología.

La colaboración trasciende lo protocolar para entrar en el terreno de la ciencia aplicada: especialistas de la UCM liderarán análisis genéticos de semen equino y desarrollarán intervenciones clínicas de alta especialidad en la Clínica Odontológica de la UCSM, permitiendo que estudiantes de pregrado y posgrado accedan a técnicas de vanguardia de la mano de expertos como David Herrera González y Gonzalo Hernández Vallejo.

Asimismo, el convenio abarca el ámbito jurídico y social mediante el proyecto de investigación sobre derechos civiles y poblaciones vulnerables, cuyos resultados se presentarán en foros internacionales.