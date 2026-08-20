Los almacenes de frutas del mercado de Río Seco, en Arequipa, empiezan a quedarse sin stock debido a que los camiones procedentes del norte del país no llegaron a la ciudad desde el domingo 16 de agosto, cuando se inició el bloqueo de la Panamericana Sur entre Atico y Ocoña.

Cristóbal Hallapa, vicepresidente del mercado mayorista de frutas de Río Seco, explicó que algunos transportistas optaron por desviar sus vehículos por Cusco y Puno para continuar su recorrido hacia Arequipa. Sin embargo, esta ruta representa varias horas adicionales de viaje y un costo aproximado de S/7 mil más por cada traslado.

Este incremento en el transporte terminaría trasladándose al consumidor. Los comerciantes estiman que, si la situación continúa, el precio de las frutas podría aumentar entre 15 % y 20 % en los próximos días.

La preocupación también está en la mercadería que permanece atrapada en la carretera. Según los comerciantes, cada camión puede transportar alrededor de 60 toneladas de productos, por lo que las unidades que llevan varios días varadas corren el riesgo de perder gran parte de su carga.

Uno de los casos ocurrió con un camión cargado de cajas de piña que sufrió un accidente y terminó desbarrancándose hasta quedar a orillas del mar.

Mientras la Panamericana Sur continúa bloqueada, los comerciantes permanecen en incertidumbre por el futuro del abastecimiento. Hasta ahora, no existe una fecha clara para culminar la limpieza de las rocas y el lodo que mantienen interrumpido el tránsito entre Atico y Ocoña.

Si el bloqueo se prolonga, advirtieron que la falta de frutas podría hacerse más evidente en los mercados de Arequipa y al interior de la región y provocar nuevas alzas de precios para los consumidores.