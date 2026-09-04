Una cabeza de perro dentro de una bolsa amarilla y un mensaje intimidatorio ha hecho que Daniel Mendoza tema por su vida en el Cono Norte de Arequipa. La víctima asegura ser dueño de un terreno en el sector de Pampa la Escalerilla y desde hace un año es víctima de sucesivas amenazas que están vinculadas a una disputa del predio.

Mendoza contó que alrededor de las 5:40 de la mañana salió de su vivienda para dirigirse a trabajar y encontró una bolsa en el patio de su casa ubicada en el sector 10 de la asociación José Luis Bustamante y Rivero del distrito de Cerro Colorado. Al revisarla descubrió que contenía la cabeza de un perro y junto a ella había un mensaje que decía: “Daniel Mendoza, esto te pasará por abusador”.

El hecho fue denunciado ante la Policía y, según Mendoza, representa el cuarto episodio de violencia o intimidación que enfrenta desde que comenzaron los problemas relacionados con la propiedad que reclama como suya.

Las cámaras de seguridad instaladas su vivienda registraron parte de lo ocurrido. De acuerdo con la información proporcionada por el propietario, aproximadamente a las 11 de la noche tres varones llegaron en motocicletas y uno de ellos es quien arrojó la bolsa por encima del muro de su casa.

“Quieren mi cabeza, quieren matarme”, expresó Mendoza quien teme por su vida señalando a un varón que está vinculado con invasión de terrenos y que en varias oportunidades ha sido detenido por la Policía

Abigail Díaz, abogada del agraviado, explicó que sus patrocinados cuentan desde 2016 con una escritura correspondiente a un predio de aproximadamente 133 hectáreas en la Escalerilla y que los problemas por invasiones se agudizaron durante y después de la pandemia.

Según la letrada surgió una controversia con Walter Choquecota Taco, a quien atribuye presuntas irregularidades relacionadas con documentos de propiedad obteniendo firmas falsas de Mendoza para poder conformar la asociación denominada Nuevo Bello Horizonte. Agregó que con ello habría comercializado lotes a más de 500 personas.

La abogada aseguró, además, que Mendoza habría sufrido por lo menos tres atentados durante 2025. En uno de ellos, personas desconocidas causaron severos daños a su camioneta y destruyeron parte de los muros del predio en la Escalerilla. Presumen que quien está detrás de las amenazas sería Walter Choquecota por la disputa del terreno.

“El único problema que tengo es tener ese terreno. Temo por mi vida”, agregó el agraviado. La denuncia por el último hecho fue presentada ante los agentes de la comisaría de Ciudad Municipal.