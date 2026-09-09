Una explosión frente a una vivienda de la urbanización Chapi Chico, en Miraflores, causó daños materiales y alarmó a las cuatro familias que viven en el inmueble. El hecho ocurrió minutos después de la 1:00 de la madrugada de hoy martes, cuando dos personas llegaron caminando hasta la casa y uno de ellos arrojó un artefacto que segundos después detonó.

Uno de los integrantes de la familia afectada contó a Correo que, tras escuchar el fuerte estruendo, salió a la calle junto con su hermana. Al revisar el inmueble encontraron daños en la fachada y en los faros delanteros de una camioneta que estaba estacionada frente a la vivienda. La explosión también rompió los vidrios de la casa de dos vecinos.

Pese a la fuerza de la detonación, ninguno de los integrantes de la familia resultó herido. Lo que mantiene desconcertados a los afectados es que, según señalaron, nunca recibieron amenazas, llamadas o mensajes que pudieran advertirles de un ataque.

Arequipa: arrojan explosivo a vivienda en Miraflores y causa daños

Arrojan explosivo a vivienda en Miraflores, Arequipa y causa daños (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

Los familiares también aseguraron que no conocen algún conflicto, deuda o problema personal que pudiera estar relacionado con lo ocurrido. Tras el incidente, fueron los propios vecinos quienes alertaron a la Policía y solicitaron su intervención.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte de la secuencia. En las imágenes se observa aparentemente a un hombre y una mujer caminando hacia la vivienda. La mujer, quien viste con buzo plomo se detiene frente al inmueble por aproximadamente un minuto, enciende lo que sería la mecha de un artefacto y lo arroja hacia la casa. El hombre se adelanta al caminar y la mujer le de alcance, segundos después, se produce la explosión.

Luego del hecho, ambos habrían abordado un automóvil Kia de color gris, ubicado a unas cuadras del lugar, y escaparon en dirección al puente La Amistad, que conecta Miraflores con Alto Selva Alegre.

Hasta el momento, los agentes de Criminalística y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) no habían llegado al lugar para realizar las pericias. Ellos deberán determinar qué tipo de artefacto fue utilizado y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables.