Una ráfaga de disparos desató el terror entre los vecinos de la octava cuadra de la avenida Guardia Civil, en Paucarpata, donde un grupo de desconocidos abrió fuego contra una vivienda multifamiliar para luego escapar, dejando en la vía pública más de una docena de casquillos como rastro del ataque.

El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:50 de esta madrugada y según información de la Policía, los ocupantes del inmueble escucharon fuertes detonaciones contra la fachada y, al salir, encontraron daños materiales en distintos ambientes de la casa.

La Policía constató impactos de bala en el segundo y tercer piso, además de daños en las ventanas. En el frontis del inmueble, los agentes ubicaron aproximadamente 15 casquillos de proyectil de arma de fuego, que fueron aislados para las diligencias correspondientes.

ATAQUE

Se supo que en el primer piso vive la propietaria del inmueble, mientras que en el segundo y tercer nivel residen otros integrantes de la familia. Además, en la parte posterior de la casa habitarían dos ciudadanos venezolanos, quienes, según la información recogida, se retiraron del lugar después del ataque.

Arequipa: balean vivienda en Paucarpata y dejan más de 15 casquillos

Pese a la violencia del atentado, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, el ataque generó alarma entre los vecinos.

La propietaria del inmueble informó a los agentes que no recibió amenazas previas, llamadas extorsivas ni mensajes intimidatorios. La Polcia y el Ministerio Público determinarán el verdadero móvil del ataque que muy probablemente estuvo dirigido contra los extranjeros.

Asimismo, se solicitó la participación de peritos de criminalística de la Divincri quienes realizaron la inspección en la vivienda y una pericia balística en los casquillos encontrados en la escena. Estas diligencias permitirán establecer el tipo de arma utilizada y si el ataque estaría vinculado a otros hechos similares registrados en la ciudad debido a que hace pocos días hubo un hecho similar la calle Ayarza del distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

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