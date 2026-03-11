Arequipa amaneció hoy problemas de transporte luego de que los buses del Sistema Integrado de Transportes (SIT) suspendieran sus operaciones como medida de protesta frente a las fiscalizaciones de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

La paralización dejó a cientos de ciudadanos varados en distintos paraderos de la ciudad, entre ellos escolares y trabajadores que buscaban llegar a sus centros de estudio y labores desde tempranas horas de la mañana.

La protesta de las concesionarias del SIT responde a la intervención municipal realizada ayer, cuando inspectores de la comuna advirtieron a los conductores que debían mantener la tarifa del pasaje en un sol, tal como lo establece el contrato de servicio. La gerente de Transportes, Milagros Chirinos señaló que no está permitido elevar el costo a 1.50 soles, incremento que los transportistas consideran necesario para cubrir el aumento en el precio del combustible.

Pasajeros se quedan parados por falta de unidades de transporte del SIT en Arequipa (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

El precio de la gasolina y petróleo en Arequipa aumentó en promedio de 14 a 20 soles, situación que según los transportistas, afecta la rentabilidad del servicio y obliga a replantear la tarifa actual.

Sin embargo, esta suspensión del servicio formal generó un aprovechamiento de las unidades informales que operan en varias rutas de la ciudad. Estos vehículos cobraron entre 2 y 3 soles por tramos cortos, lo que provocó malestar e indignación entre los usuarios que, ante la falta de buses del SIT, no tuvieron otra alternativa para movilizarse.

En el distrito de Cerro Colorado, particularmente en el sector de Zamácola, se registraron momentos de tensión. Algunos manifestantes obligaron a los pasajeros a descender de las combis informales que solos cubren rutas cortas desde la zona de Apipa, José Luis Bustamante hasta Zamácola, pero con pasajes elevados.

VIDEO RECOMENDADO