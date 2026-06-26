Con cuatro encuentros disputados en el Coliseo Francisco Bolognesi, en el distrito de Cayma, arrancó el torneo de voleibol categoría Infantil U-15 Damas, organizado por la Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

TE PUEDE INTERESAR: Copa de la Liga: FBC Melgar regresa al Estadio Melgar para enfrentar a Deportivo Moquegua

En la Serie A, José Luis Bustamante y Rivero venció por 2 sets a 1 frente a la selección de Yanahuara, en los parciales de 25-15, 19-25 y 15-07; mientras que Mariano Melgar se impuso por 2 a 0 ante Alto Selva Alegre, en los parciales de 25-16, 25-22.

En la Serie B, Cerro Colorado derrotó a Characato por 2 sets a 0, con parciales de 25-18, 26-24. Cayma completó la jornada con una victoria también en 2 sets a 0 ante Paucarpata, con parciales de 25-23, 25-18.

De acuerdo a la comitiva organizadora, la ceremonia de inauguración será este domingo 28 de junio, luego de que se lleve a cabo el primer partido de la segunda fecha.

Mariano Melgar en torneo de vóley, categoría Infantiles U-15 Damas, en Arequipa. Foto: Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

Paucarpata en torneo de vóley, categoría Infantiles U-15 Damas, en Arequipa. Foto: Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

Yanahuara en torneo de vóley, categoría Infantiles U-15 Damas, en Arequipa. Foto: Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

José Luis Bustamante y Rivero en torneo de vóley, categoría Infantiles U-15 Damas, en Arequipa. Foto: Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

Alto Selva Alegre en torneo de vóley, categoría Infantiles U-15 Damas, en Arequipa. Foto: Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

Cerro Colorado en torneo de vóley, categoría Infantiles U-15 Damas, en Arequipa. Foto: Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.