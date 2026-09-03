Arequipa: cambian cinco locales de votación en Caylloma y en Castilla

Cinco locales de votación del ámbito de la Oficina Descentralizada de porcesos Electorales (ODPE) Caylloma fueron cambiados de sede para las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre. La modificación son en cuatro instituciones de la provincia de Caylloma y uno de Castilla, por lo que los electores deberán acudir a nuevos colegios para emitir su voto.

El cambio fue dispuesto luego de una revisión de los 70 locales que habían sido considerados para la jornada electoral. Durante estas inspecciones se verificó el estado de los ambientes, accesos, servicios básicos, mobiliario e infraestructura.

En cinco establecimientos se encontraron dificultades que podían complicar el desarrollo de la votación. Entre los problemas detectados estuvieron la poca cantidad de mesas de sufragio y las condiciones de los ambientes y mobiliario para los miembros de mesa.

Por ello, la ODPE Caylloma decidió trasladar las mesas a otros colegios que reúnen mejores condiciones. Según la oficina electoral, se buscó que las nuevas sedes estén lo más cerca posible de los locales anteriores para evitar mayores dificultades a los votantes.

Estos son los cambios:

Provincia de Caylloma

Chivay: los electores que debían votar en el IESTP Chivay ahora lo harán en la IE N.° 40375 María Auxiliadora .

los electores que debían votar en el ahora lo harán en la . Cabanaconde: quienes tenían como local la IE N.° 40600 Clotilde Francisca votarán en la IE N.° 40377 Jorge Aurelio Abril Flores .

quienes tenían como local la votarán en la . Tapay: los electores que figuraban en la IE N.° 40418 Primaria pasarán a votar en la IE N.° 40418 Secundaria .

los electores que figuraban en la pasarán a votar en la . San Antonio de Chuca: el local IE Imata será reemplazado por la IE N.° 40392 José Antonio Encinas Franco.

Provincia de Castilla

Uraca: los electores que tenían como local el IESTP Juana María Condesa votarán en la IE Nuestra Señora del Carmen.

La ODPE Caylloma informó que los cambios se realizaron antes de la jornada electoral para evitar inconvenientes el día de la votación. Por ello, los electores de estos cinco sectores deberán revisar nuevamente su local de votación antes del 4 de octubre.

VIDEO RCOMENDADO