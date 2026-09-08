Los electores del distrito de Nicolás de Piérola, en la provincia de Camaná, deberán acudir a un nuevo local de votación en las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre. La ONPE decidió trasladar las mesas que estaban previstas en dos colegios debido a trabajos de construcción y problemas de acceso.

Los locales que ya no serán utilizados son la IEP Cristiano Jesús el Maestro y la IEP Señor de los Milagros San Gregorio. Ambas sedes serán reemplazadas por la IE 40239 Nicolás de Piérola, donde se instalarán las mesas de sufragio.

Nuevo local de votación en Nicolás de Piérola

La decisión fue tomada luego de que personal de la ODPE Camaná inspeccionara los locales que inicialmente habían sido considerados para la jornada electoral. En estas verificaciones se revisaron las condiciones de los ambientes, accesos, servicios básicos y otros aspectos necesarios para recibir a los votantes.

En el caso de los dos colegios de Nicolás de Piérola, se encontraron condiciones que dificultaban su habilitación, entre ellas obras de construcción y restricciones en las vías de acceso.

Las personas pueden consultar su local de votación con solo la digitación del número de su DNI a través de la página web de la ONPE.

La ODPE Camaná informó que el nuevo colegio fue previamente inspeccionado y que, además, se encuentra cerca de los locales inicialmente previstos, con el objetivo de evitar que el cambio genere mayores dificultades para los electores.

Con esta modificación, la ODPE Camaná tendrá 53 locales de votación, uno menos de los 54 que había previsto inicialmente para las elecciones.