Arequipa: candidata a regidora de Corire postuló en dos listas y el JEE admitió la inscripción

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Caylloma admitió dos listas de candidatos para las elecciones municipales en el distrito de Uraca (Corire), provincia de Castilla, pese a que ambas incluyeron a la misma ciudadana como postulante a regidora.

Se trata de Sharon Isabel Martínez Huertas, quien figura en la lista de Alianza para el Progreso (APP) y también en la de Acción Popular para los comicios municipales de 2026.

La primera inscripción corresponde a Alianza para el Progreso, cuya lista fue admitida mediante la Resolución N.° 00269-2026-JEE-CAYL/JNE, del 11 de julio. En ella, Martínez Huertas aparece como candidata a regidora distrital número 6, acompañando la candidatura a la alcaldía de Ever Jeanpier Ali Lima.

Tres días después, mediante la Resolución N.° 00286-2026-JEE-CAY/JNE, de fecha 14 de julio, el JEE también admitió la lista presentada por Acción Popular, en la que Sharon Isabel Martínez Huertas figura como primera regidora. Esta organización política lleva como candidato a la alcaldía a Julio César Márquez Quispe, y la inscripción fue presentada por el personero legal Edgar Melitón Pumaleque León.

JEE CAYLLOMA SOLICITÓ DESCARGOS

Tras advertir que la misma persona fue inscrita en dos listas distintas, el 17 de julio el JEE de Caylloma emitió el Decreto N.° 001, mediante el cual requirió a Sharon Isabel Martínez Huertas que presente sus descargos para determinar si otorgó su consentimiento para ambas postulaciones y definir en cuál de ellas participará.

En el documento, el órgano electoral recuerda que el artículo 16 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Municipales 2026 establece que ningún ciudadano puede ser inscrito sin su consentimiento y que tampoco puede integrar simultáneamente más de una lista de candidatos, ni postular a más de un cargo.

JEE de Caylloma emitió un decreto para exigir descargo a la postulante por los partidos Alianza para el Progreso y Acción Popular (Fuente: JEE Caylloma)

La norma precisa además que, cuando un candidato aparece en dos o más listas, se considera válida la primera solicitud de inscripción presentada, salvo que el propio postulante, dentro del plazo de dos días calendario desde la publicación correspondiente, comunique expresamente en cuál de las listas desea participar.

El decreto del JEE de Caylloma también dispuso notificar a los personeros legales de Alianza para el Progreso y Acción Popular, para que, por su intermedio, hagan llegar al Jurado Electoral los descargos de la candidata y se pueda resolver su situación antes de continuar con el proceso electoral.