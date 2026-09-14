Ocho meses después del asesinato de Fernando Pacosoncco Apaza (20), sus familiares vieron a Andy Manuel Quispe Poma (28), señalado como autor del homicidio con arma blanca, esposado y con dirección a una carceleta, luego que detectives del Área de Homicidios de la Divincri Arequipa lo capturaron ayer a las 05:00 horas en el distrito de Majes, provincia de Caylloma.

El investigado, conocido con el alias de “Andy”, fue ubicado en el frontis de la discoteca Éxtasis, situada en la avenida Vítor s/n, donde los agentes ejecutaron una operación estratégica luego de establecer su paradero.

El crimen ocurrió el 13 de enero de 2026, frente al inmueble B-12 de la calle Júpiter, sector de Campo Marte del Paucarpata. Pacosoncco Apaza murió desangrado tras ser atacado con un arma blanca que perforó su pulmón izquierdo.

La investigación de los detectives de Homicidios llevó a identificar a Quispe Poma como principal responsable del hecho de sangre. Con estos elementos, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata la medida de detención preliminar por un periodo de siete días.

La Policía tomó conocimiento de que el sospechoso del crimen se encontraba en El Pedregal, donde se desplegó el operativo de su captura. Quispe Poma registra denuncias por los delitos de estafa en las regiones de Junín, Lima, Apurímac y Lambayeque.

PADRE PIDE JUSTICIA

Roy Pacosoncco, padre de Fernando, señaló que Andy Quispe no quiso entregar su DNI y dio un nombre falso durante la intervención policial. En la Comisaría El Pedregal pudieron establecer su identidad.

“Vivía entre El Pedregal y La Joya. Era amigo de mi hijo y en las cámaras se registra el ataque, todo lo incrimina. Queremos justicia y se pudra en la cárcel. Mi hijo tenía un trabajo y se iba a casar este año”, señaló.