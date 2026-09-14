Un hombre salvó de morir tras caer desde el tercer piso de una vivienda ubicada en el asentamiento humano Consuelo de Velasco, a la altura de la avenida Don Bosco (ex Circunvalación). El accidente ocurrió en horas de la mañana de ayer domingo. Mientras que en el A.H La Primavera, otra persona sufrió una grave caída.

La víctima fue identificada como Juan Zegarra Velásquez (42), quien realizaba trabajos en el techo del inmueble cuando este cedió y se hundió. Aunque el hombre llevaba puesto un arnés de seguridad, el dispositivo falló tras la mala maniobra, provocando que la víctima cayera al pavimento.

Debido al fuerte impacto, el trabajador fue auxiliado y evacuado de emergencia por personal del SAMU hacia el hospital Santa Rosa de Piura. El médico de turno le diagnosticó traumatismo abdominal cerrado y fractura de cadera derecha, aunque su estado de salud es reservado.

Según los vecinos de la zona que vieron caer al obrero, señalaron que, si tenía los implementos de seguridad, pero desconocen como ocurrieron los hechos. Para ello, la policía investiga para determinar las causas del accidente.

De otro lado, un adulto mayor resultó gravemente herido tras caer desde una altura considerable cuando se encontraba en un árbol en el asentamiento humano La Primavera, en el distrito de Castilla. El suceso se registró en horas de la mañana del último domingo.

La víctima fue identificada como Rolando F.V.M (69 años), quien fue auxiliado y trasladado de emergencia por personal del SAMU al hospital Santa Rosa. En el nosocomio, el médico de turno le diagnosticó fractura de base de cráneo, fractura de cadera, luxofractura de hombro y fractura de Smith (muñeca), por lo que quedó internado para recibir atención especializada.

Tras la gravedad del impacto, ambas víctimas lograron salvarse milagrosamente y se recuperan de las severas lesiones sufridas.