El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció el retorno de la evaluación de desempeño docente, como parte del Plan Nacional de Excelencia Docente. La propuesta contempla capacitar a los profesores en alianza con universidades y evaluar cómo aplican sus conocimientos en el aula.

De acuerdo con el titular del Minedu, el programa busca fortalecer las capacidades de los maestros y mejorar la enseñanza a los estudiantes. La evaluación estará acompañada por procesos de formación y seguimiento de la labor docente.

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José Antonio Chang, ministro de Educación, anunció el lanzamiento del Plan Nacional de Excelencia Docente y la emisión de una directiva para destinar una hora diaria de lectura en la currícula escolar.



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Una hora diaria de lectura

Chang también anunció una directiva nacional para incorporar una hora diaria de lectura dentro de la jornada escolar. La medida incluirá un libro por mes y evaluaciones de comprensión lectora para conocer qué están entendiendo los estudiantes.

El ministro explicó que el objetivo es recuperar el hábito lector frente al mayor tiempo que los escolares dedican a los celulares y contenidos audiovisuales. En ese sentido, planteó actividades de lectura entre estudiantes de distintos grados y una mayor participación de las familias.

“ (El celular) Ha secuestrado su atención y se dedican más a lo audiovisual que a una lectura”, señaló Chang.

El plan también contempla entregar libros, materiales y bibliotecas a los colegios. Además, se priorizarán las competencias comunicativas en todos los niveles educativos.

Durante la presentación del plan educativo 2026-2031, Chang también planteó retirar cualquier tipo de ideología de la currícula escolar. La propuesta fue presentada junto con las medidas destinadas a reforzar las competencias comunicativas y la comprensión lectora.

Espera aprobación del pedido de facultades

El Ejecutivo permanece a la expectativa de la aprobación de las facultades legislativas solicitadas al Congreso para avanzar con distintas medidas de gobierno. Al respecto, el titular de la cartera de Educación sostuvo que actualmente mejorar una institución educativa puede tomar entre dos y tres años. Por ello, planteó reducir ese periodo a entre seis y ocho meses mediante diseños modulares y optimizados.

“Nosotros queremos tener escuelas en 6 y 8 meses y para eso necesitamos que el Congreso de la República también piense en esta necesidad, en esta urgencia, en esta enorme brecha de infraestructura que estamos heredando de más de 15 años de descuido”, sostuvo.

El anuncio fue realizado durante una visita oficial al colegio José María Arguedas en Santa Anita. El acto también contó con la participación de la presidenta Keiko Fujimori.