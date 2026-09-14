Mientras el candidato a la Alcaldía Provincial de Arequipa por Ahora Nación, Alfredo Benavente, participaba en un debate radial, en los exteriores del local un grupo de simpatizantes lo alentaba con arengas y carteles.

Sin embargo, un hecho llamó la atención de los asistentes: algunos de los vehículos utilizados para trasladar a la denominada portátil estarían vinculados a proveedores de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, donde Benavente es alcalde y se encuentra con licencia.

Uno de los casos observados corresponde a la camioneta Toyota Hilux de placa ARY-926. que pertenece a la empresa SERVERA EIRL, firma que en los últimos años prestó servicios a la municipalidad, entre ellos publicidad exterior, grabación de spots publicitarios, impresión de fotochek, trípticos, afiches y otras prestaciones vinculadas a la difusión institucional por diferentes montos.

De acuerdo al registro del Seace, fueron al menos 16 prestaciones de servicio desde el año 2023. Por ejemplo, por la impresión de fotocheck, trípticos, afiches y mosquitos en el año 2023, la Municipalidad de Alto Selva Algere pagó la suma de 4 mil 710 soles.

Asimismo, en el año 2023 se pagó 5 mil 773 soles por la compra de materiales de reconocimiento para el proyecto “Recreación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el radio urbano del distrito...”

La empresa SERVERA EIRL tiene como representante legal a Rolando Vera Condori. Cabe precisar que la empresa no solo fue proveedor recurrente de la comuna de Alto Selava Alegre, sino también del Gobierno Regional de Arequipa, Autodema, Municipalidad de Ychumayo, entre otras instituciones.