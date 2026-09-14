De acuerdo con la declaración de un testigo, el último domingo, después del mediodía, Pampani fue visto discutiendo con dos sujetos en el pasaje San Fabián. Minutos después, uno de ellos habría comenzado a golpearlo hasta derribarlo y luego le habría propinado varias patadas en la cabeza.

El albañil fue encontrado tendido sobre el pavimento y posteriormente auxiliado por personal de Serenazgo de Yauyos, que lo trasladó al hospital Domingo Olavegoya. Pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

El caso es investigado por agentes de la Comisaría de Jauja como un presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves con consecuencia de muerte.

Durante las primeras diligencias, los policías no encontraron las pertenencias de la víctima, por lo que no se descarta que el móvil de la agresión haya sido un presunto robo agravado. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables.