El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció este lunes que el Gobierno modificará los materiales utilizados para enseñar historia en los colegios y retirará contenidos que considera “ideologizados”. La medida fue presentada durante la exposición del Plan Nacional de Educación 2026-2031, una hoja de ruta que plantea cambios en infraestructura, currículo, formación docente y gestión escolar.

La actividad se realizó en la Institución Educativa N.° 1211 José María Arguedas, en Santa Anita, con la participación de la presidenta Keiko Fujimori, autoridades del sector, estudiantes y padres de familia. Chang explicó que la propuesta busca revisar la forma en que determinados hechos históricos son presentados a los alumnos.

Fotos Jesús Saucedo @photo.gec

Según el titular de Educación, la revisión estará centrada en aquellas interpretaciones que incorporan una lectura ideológica de acontecimientos históricos. Chang se refirió puntualmente a la enseñanza de la época del terrorismo y cuestionó que este periodo sea presentado como una guerra civil.

“Vamos a retirar toda interpretación que se haga muchas veces interesada de la historia. En el tema de las luchas que algunos consideran fue una lucha, una guerra civil, en realidad ahí hubo terrorismo sencillamente. Y creo que eso hay que eh señalarlo como un hecho histórico, pero no con una connotación ideológica”, indicó.



