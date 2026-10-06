Un accidente de tránsito dejó herida a una pareja que se desplazaba en una motocicleta lineal por el kilómetro 449 de la Panamericana Sur, a la altura del ingreso a San Carlos, en el sector de Pangarabí, Nasca. La unidad habría sido impactada por un automóvil Tico de color amarillo, provocando que ambos ocupantes terminaran tendidos sobre la vía.

Impacto vial

Tras el impacto, la mujer sufrió golpes en la cabeza, mientras que el varón presentaba dolores en el brazo y la pierna, según lo reportado desde el lugar. Hasta la zona llegaron los integrantes de la Compañía de Bomberos N.° 200 María Reiche de Vista Alegre, quienes brindaron los primeros auxilios a los heridos y posteriormente los trasladaron al hospital Ricardo Cruzado Rivarola.

La motocicleta involucrada, de matrícula 2297-3G, quedó sobre la vía luego del fuerte impacto. Testigos señalaron que la pareja se desplazaba desde Vista Alegre hacia Nasca cuando se produjo la colisión con el Tico amarillo, cuyo conductor habría perdido el control de la situación y abandonado el lugar después del accidente.

El caso quedó en conocimiento de las autoridades, mientras familiares de los heridos vienen solicitando las imágenes de cámaras de videovigilancia de viviendas cercanas que puedan haber registrado el accidente o la posterior fuga.

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