Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 14 de setiembre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 14 de setiembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el Servicentro Transportes y Servicios Espinar en la carretera a Yura en Cerro Colorado se vende a 18.89 soles el galón, en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 18.95 soles, en el grifo Chaskygas en la Av. Industrial Cayro en Paucarpata a 19.49 soles, en el grifo Copar en la Av. Kennedy en Paucarpata por 19.49 soles, en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya a 20.18 soles, en el grifo Pecsa, en la misma avenida y distrito a 20.09 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 14 de setiembre en Arequipa?

La Gasolina Premium en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya se vende a 21.29 soles, en el grifo Petrolcenter en el distrito de Cerro Colorado a 20.40 soles, en el grifo Chaskygas en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa a 20.55 soles, en el grifo Coesti en la Variante de Uchumayo en el distrito de Tiabaya a 20.59 soles, en la estación de servicios Santo tomas en la Av. Argentina de Mariano Melgar a 20.69 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel DB5-50) hoy en los grifos?

Este 14 de setiembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 23.85 soles, en la Estación de Servicentro Exact Perú en la carretera Arequipa-Yura en el distrito de Yura a 23.90 soles, en Estaciones Petrol Fast en el distrito de Chiguata a 23.95 soles, en el grifo JHP en la Av. Kennedy en Paucarpata a 23.95 soles, en el grifo Peca de la Av. Asalaverry en el distrito de Socabaya a 24.99 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 14 de setiembre en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Milagritos de la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya se vende a 7.68 soles el galón, en el grifo Pecsa, en la Av. Salaverry en Socabaya a 7.29 soles, en Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 6.87 soles, en grifo Don Felipe en la Prolongación Av. Dolores en José Luis Bustamabte y Ruvero a 6.99 soles, en Autrisa Automotriz en la calle Junín en el Cercado de Arequipa a 7.05 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 11 de setiembre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Z Gas en el grupo Fanny en Upis Rafael Belaúnde en Cayma a 47.99 soles, la marca J & J Gas en la Av. Horacio Zeballos en Socabaya a 48 soles, en la marca Pecsagas en la calle Mayta Capac en Hunter a 48 soles, la marca Masgas en la zona de Asoc. Nuevo Characato a 48 soles, la marca Costa Gas en la Av. los Incas en Paucarpata a 49 soles.