Un incendio forestal se registró la tarde del 13 de setiembre en el distrito de Córdova, provincia de Huaytará (Huancavelica), generando preocupación entre la población debido al avance del fuego y su proximidad a zonas de cultivo y terrenos rurales.

Devastador fuego

De acuerdo con la información reportada, el fuego viene ocasionando daños en la cobertura natural del sector Inchulla y el anexo Chuspe, mientras continúa activo y requiere acciones de control para evitar su propagación.

La emergencia también mantiene en riesgo los cultivos y animales de las familias de la zona, cuyos medios de subsistencia podrían verse afectados por el avance del incendio.

Ante la emergencia, la Municipalidad Distrital de Córdova, con el apoyo de pobladores, viene realizando trabajos destinados al control y extinción del fuego.

Asimismo, las autoridades locales se encuentran elaborando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar la magnitud de las afectaciones y las necesidades de atención.

La población permanece en alerta mientras continúan las labores para controlar el incendio y evitar que las llamas alcancen mayores áreas.

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