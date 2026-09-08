Un incendio de gran magnitud consumió una ferretería ubicada en la segunda etapa de la urbanización conocida como “Menorca”, cerca de Villa Los Educadores, en la provincia de Ica.

Masivo fuego

El siniestro se registró ayer por la tarde y se extendió por el establecimiento, generando una intensa humareda que pudo ser observada desde distintos puntos de la zona. Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos para combatir las llamas y evitar que el fuego alcanzara predios cercanos. Personal de la Policía Nacional y Serenazgo también acudió para brindar seguridad y mantener el perímetro.

El brigadier Nicolás Toledo, quien brindó información sobre la emergencia, confirmó que el establecimiento afectado corresponde a una ferretería y señaló que el fuego prácticamente destruyó el local. “No ha quedado prácticamente nada”, manifestó.

Toledo indicó además que, hasta el momento, no se ha determinado la causa que originó el fuego. Precisó que las investigaciones correspondientes estarán a cargo de la Policía.

Respecto a las víctimas, el representante del Cuerpo de Bomberos confirmó que no se registraron personas heridas durante la emergencia.

En la atención del incendio participaron tres compañías de bomberos de Ica: la Compañía Salvadora N.° 22, la Compañía N.° 171 y la Compañía N.° 193 de Subtanjalla.

Los hombres de rojo realizaron labores de control, enfriamiento y remoción para eliminar los últimos focos de fuego y evitar que las llamas volvieran a reactivarse.

El incendio dejó cuantiosos daños materiales, debido a la destrucción de gran parte de la infraestructura y de los productos que se encontraban al interior del establecimiento, entre ellos de silicona y plástico que fueron altamente inflamables.

Las causas del siniestro serán materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes deberán establecer cómo se inició el fuego.

EL DATO: En la zona se evidenció productos de silicona, plástico, líquidos de aseo del hogar y limpieza, que son altamente inflamables.

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