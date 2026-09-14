Más de 24 millones de soles invirtió el Gobierno Regional de Piura en el revestimiento del canal T-28 y la construcción de reservorios en el Valle de Los Incas en Tambogrande. Las intervenciones buscan mejorar el riego de las tierras agrícolas y el almacenamiento de agua. Del monto invertido, más de S/ 17 millones corresponden al canal y S/ 7,303,489.74 a los reservorios.

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El canal T-28 tiene más de 16 kilómetros de longitud revestidos. Arnulfo Bautista Miranda, presidente de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Valle Los Incas - San Lorenzo, destacó que la obra era solicitada de manera reiterada desde el 2012 y que se concretó durante la actual administración regional.

La intervención beneficia a las familias de los centros poblados Huáscar, Atahualpa, Túpac Inca, Manco Cápac y Sinchi Roca. Su alcance comprende el riego de 1,000 hectáreas dedicadas a cultivos de mango y limón, así como el abastecimiento de agua para 5,000 pobladores de esta zona del distrito de Tambogrande.

El canal atiende una demanda de los usuarios del valle, quienes, según su representante, solicitaban la obra desde el 2012. El revestimiento forma parte de las intervenciones para mejorar la infraestructura de riego agrícola en esta zona, donde se cultivan mango y limón y se requiere agua para atender a la población.

LOS RESERVORIOS

Como parte de las intervenciones, el gobierno regional entregó 64 reservorios de un total de 84 programados para el sector. Cada uno tiene una capacidad de almacenamiento de entre 3,000 y 4,000 metros cúbicos de agua. La cifra de entregas representa el 76.2% de la meta prevista y deja 20 reservorios pendientes para completar el conjunto anunciado.