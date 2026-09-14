El candidato a la alcaldía de Cayma por el movimiento regional Arequipa Avancemos, Harberth Zúñiga, plantea reforzar los programas sociales, mejorar el transporte y la seguridad, proteger la campiña y promover la cultura, en un eventual gobierno distrital.

Durante esta campaña sufrió una fractura de clavícula ¿Qué ocurrió? Fue un accidente durante una actividad de campaña. En una bicicleteada en la avenida 11 de Mayo, en la parte alta de Cayma, sufrí una caída debido a un drenaje que está mal colocado. No se respeta la separación de los rieles y están ubicados en el mismo sentido de la curva. Tengo entendido que antes de mi accidente ya se habían producido otros, incluso uno que motivó la evacuación de una señorita en ambulancia. Al caer, para evitar golpearme la cabeza, puse el hombro y me fracturé la clavícula. Ha sido un golpe fuerte

¿Se puede corregir este problema? Claro que sí. Incluso quisimos intervenir para corregirlo, pero nos advirtieron que no podemos hacerlo porque se trata de una vía pública y se necesita autorización municipal. Aprovecho la oportunidad para exhortar a la municipalidad a corregir este problema. Hay que soldar un par de platinas sobre los rieles para evitar nuevos accidentes. No esperemos que ocurra algo más grave.

Usted fue alcalde de Cayma y consejero regional ¿Por qué el vecino debería volver a confiar en Harberth Zúñiga? Porque hemos demostrado conocimiento, experiencia, capacidad y sobre todo honestidad. Estamos pidiendo nuevamente la confianza de los vecinos para cerrar las brechas que han quedado pendientes. Cuando fuimos autoridad, entre 2015 y 2018, no teníamos los recursos ni las herramientas de inversión que existen actualmente.

Cayma supera los 106 mil habitantes ¿Cómo acercar los servicios a esos sectores? La municipalidad tiene que estar donde está la necesidad. Se ha construido un palacio municipal de aproximadamente 40 millones de soles y se está haciendo un polideportivo de similar inversión. No digo que estén mal, pero debemos preguntarnos si esa inversión pudo orientarse mejor. Si Cayma continúa creciendo hacia la parte media y alta, tenemos que acercarnos a la población. Por eso proponemos una piscina municipal en 11 de Mayo, un centro de salud en la nueva Cayma y una compañía de bomberos en la parte alta. También planteamos una comisaría de Alto Cayma para mejorar la seguridad.

Otro problema que afecta a la parte alta es el transporte ¿Qué se puede hacer desde una municipalidad distrital? Gestionar. Nosotros tenemos formación en gestión pública y sabemos que hay que buscar alternativas y pedir el traslado de competencias. También debemos generar nuevas vías. Buscando una conexión con Cerro Colorado. Asimismo, debemos construir otra vía de evitamiento y un puente de articulación hacia sectores como Charcani y Chavichico, para descongestionar las actuales rutas.

¿Qué otras medidas plantea para mejorar el tránsito? Tenemos que retirar los vehículos que utilizan las vías como playas de estacionamiento. Durante nuestra anterior gestión tuvimos un depósito vehicular autorizado por la Municipalidad Provincial mediante convenio y debemos recuperarlo. También debemos regular el ingreso de vehículos de gran tonelaje que llevan mercadería a los centros comerciales. No pueden circular durante las horas de mayor congestión. Deben ingresar entre las 10 de la noche y las 4 o 5 de la mañana. Son medidas inmediatas y así se planifica el desarrollo de un distrito.