Un menor de 13 años murió y un adolescente resultó herido luego de un ataque con arma de fuego registrado en el asentamiento humano Defensores de Lima, en San Juan de Miraflores. El hecho ocurrió cuando ambos se encontraban conversando junto a un grupo de jóvenes en la vía pública, según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con las primeras diligencias, un sujeto que transitaba por el sector se acercó al grupo y realizó cerca de siete disparos contra las personas que se encontraban en el lugar. El menor falleció en la escena como consecuencia de las heridas provocadas por los proyectiles.

Adolescente fue trasladado al hospital

El otro afectado, un adolescente, resultó herido durante la agresión y fue auxiliado por personas de la zona. Posteriormente, fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, donde recibió atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Los residentes del sector señalaron que las víctimas pertenecerían a un grupo de barristas y que el presunto atacante sería integrante de un bando contrario. Según esta versión, el conflicto estaría relacionado con grupos ubicados en un sector cercano al mercado Primero de Abril.

Los vecinos también indicaron que los enfrentamientos entre seguidores de Universitario de Deportes y Alianza Lima son frecuentes en la zona. Una residente describió la recurrencia de estos conflictos y sostuvo que se han registrado agresiones entre ambos grupos.

El ataque se produjo después de la reciente disputa entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, por lo que una de las hipótesis considera que el hecho podría estar relacionado con la rivalidad entre grupos de aficionados. Sin embargo, las autoridades deberán determinar mediante las investigaciones si existe una conexión entre el enfrentamiento deportivo y la agresión.

La PNP continúa con las diligencias en el asentamiento humano para esclarecer el móvil del ataque y recoger información que permita identificar al autor de los disparos. La investigación también busca determinar si otras personas estuvieron involucradas en el hecho.