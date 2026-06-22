La violencia escolar registra un incremento cercano al 20% cada año. Así lo señaló la presidenta del Club de Leones Psicólogos en Acción y psicóloga clínica, Julieth Jacobo, quien precisó que durante el 2025 se reportaron 1,508 casos de violencia a través de la plataforma SíseVe, lo que representa cerca de 200 casos más en comparación con el año anterior.

La especialista explicó que la violencia psicológica concentra el 51% de los reportes, seguida por agresiones físicas, violencia sexual y casos de ciberbullying. Asimismo, indicó que la mayor incidencia se presenta en estudiantes de secundaria, aunque la problemática también involucra a docentes y padres de familia dentro de la comunidad educativa.

Jacobo advirtió que la escasa presencia de psicólogos en las instituciones educativas dificulta las labores de prevención e intervención. Recordó que existe una ley para incorporar estos profesionales en los colegios; sin embargo, señaló que su implementación sigue siendo limitada debido a la falta de presupuesto.

Por ello, el Gobierno Regional de Arequipa y el Club de Leones Psicólogos en Acción desarrollarán el Congreso Nacional Multidisciplinario “Escuelas Seguras y Comunidades Libres de Violencia”, del 26 al 28 de junio en el Centro de Convenciones Cerro Juli. La actividad busca fortalecer las capacidades de docentes, psicólogos, policías, abogados y otros profesionales para la prevención e intervención de casos de violencia en las instituciones educativas y la comunidad.