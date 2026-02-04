Este sábado 14 de febrero se desarrollará la XVIII edición del Festival del Pisco Sour en el segundo piso del Portal Municipal, una jornada que combinará tradición, aprendizaje y sabor en pleno Centro Histórico de la ciudad.

La actividad iniciará desde las 9:00 de la mañana con clases maestras, dirigidas a quienes deseen conocer el proceso de elaboración del Pisco Sour, desde la selección de insumos hasta la preparación artesanal del cóctel bandera. Ocho bodegas pisqueras ya confirmaron su participación y no solo ofrecerán el tradicional preparado a precios que oscilarán entre los 15 y 25 soles, sino que también compartirán con el público la historia y los saberes sobre la actividad vitivinícola.

La subgerente de Turismo y Relaciones Exteriores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Romina Gonzales, resaltó que el festival busca revalorar el consumo del pisco, un destilado que en los últimos años fue desplazado por otras bebidas. Señaló que este espacio permite apoyar la producción nacional y rendir tributo a un patrimonio que forma parte de la identidad cultural del Perú.

La experiencia se complementará con una variada oferta de piqueos tradicionales, a cargo de la Asociación de Gastronomía de Arequipa, que acompañarán la degustación del cóctel durante la jornada festiva.

El Día del Pisco Sour se celebra cada primer sábado de febrero y fue instaurado como un reconocimiento a la bebida representativa del Perú, elaborada a base de pisco y preparada de manera artesanal. En esta fecha, bares y restaurantes de todo el país organizan actividades, degustaciones y concursos de coctelería.

Este año, la celebración será el 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín, lo que convierte al festival en una alternativa distinta para que los arequipeños y visitantes celebren el amor y la tradición en torno al Pisco Sour.

