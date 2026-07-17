Según el avance de los resultados del Censo Nacional 2025 presentado hoy por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en Arequipa se censó a 1 millón 736 mil 156 habitantes, pero la población regional registrada es de un millón 814 mil 554, lo que significa que hubo una omisión del 4,5%, porcentaje por debajo del promedio nacional.

La región mantiene una ligera mayoría de mujeres y destaca entre las cuatro con menor índice de analfabetismo del país. De acuerdo con el informe, 871 mil 345 personas (50,2%) son mujeres y 864 mil 811 (49,8%) son hombres, lo que refleja una distribución casi equitativa de la población.

El censo revela que la población en edad productiva continúa siendo predominante. Del total de habitantes, 1 millón 124 mil 420 personas (64,8%) tienen entre 15 y 59 años.

En tanto, 275 mil 297 personas (15,9%) son adultos mayores de 60 años, mientras que el 19% de la población corresponde a niños y adolescentes de 0 a 14 años.

BAJA EN ANALFABETISMO

Uno de los indicadores que muestra una mejora es el nivel de analfabetismo. El INEI informó que solo el 2,8% de la población de 15 años a más no sabe leer ni escribir, cifra menor al 3,4% registrado en el censo de 2017.

Con este resultado, Arequipa se ubica entre las cuatro regiones con menor porcentaje de analfabetismo del país. En contraste, las tasas más altas se registran en Áncash, Cusco, Huánuco y Cajamarca.

MÁS DEL 22% DE LA POBLACIÓN HABLA QUECHUA

El estudio también muestra que el 22,2% de los habitantes de Arequipa se identifica con el idioma quechua, posicionando a la región entre las que concentran mayor población quechuahablante a nivel nacional.

No obstante, el porcentaje todavía está por debajo de las regiones como Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, donde más del 80% de la población tiene el quechua como lengua de identificación, así como Cusco y Puno, que superan el 60%.

CENSO DE VIVIENDAS

El INEI registró 809 mil 372 viviendas, entre particulares y colectivas, además de 632 mil 685 hogares en toda la región.

Del total de viviendas, 809 mil 9 son particulares y 363 son colectivas. Entre las viviendas particulares predominan las casas independientes, con 750 mil 314 inmuebles, seguidas por 47 mil 298 departamentos en edificios o condominios, 4 mil 151 viviendas en quinta y 2 mil 845 casas de vecindad.

Respecto al tamaño de los hogares, el censo muestra que el 29,4% está conformado por una sola persona, el 21,3% por dos integrantes, el 18,4% por tres personas y el 5,2% tiene más de seis miembros.

En cuanto al acceso a servicios, el avance del Censo 2025 señala que el 71,8% de las viviendas con ocupantes presentes recibe agua mediante una red pública, mientras que el 69,6% cuenta con un servicio higiénico conectado a la red pública.

Estos resultados forman parte del avance del Censo Nacional 2025 presentado por el INEI y permiten conocer las principales características demográficas, sociales y de vivienda de la población arequipeña.