El centro de salud de Peruarbo, lejos de ser un espacio donde se garantice las condiciones mínimas de salubridad, es un lugar deplorable, debido a la suciedad y el abandono en que se encuentra por la falta de personal de limpieza.

Según la presidenta de la comisión de Salud del Consejo Regional de Arequipa, Marleny Arminta, el local es un foco infeccioso. El lavamanos del consultorio donde se atiende a los pacientes debería permanecer limpio, pero está tiznado, ennegrecido.

En la fiscalización nocturna que hizo la semana pasada, la consejera evidenció que algunas partes del piso parecen haber sido cubiertas por una capa espesa de mugre. Fuentes confiables de Correo, informaron que hasta la semana pasada, cada profesional limpiaba su oficina, pero no lo hacían a profundidad, tampoco usaban materiales de desinfección. Esta limpieza se resumía a barrer.

BAÑO

Este lamentable escenario se evidenció en otras áreas del centro de salud, por lo que la consejera Arminta, cuestionó que se haya ampliado el horario de atención a 24 horas, sin antes asegurar el personal de limpieza. Según la información de la Gerencia de Salud, la municipalidad de Cerro Colorado apoyará con el personal de limpieza y vigilancia.

El baño destinado para los pacientes, en el primer piso, era una inmundicia, muy distante a lo que debería mantener un centro de salud. El lavamanos tiznado, el piso mugre, el inodoro sucio, condiciones que solo provocan náuseas.

La fiscalizadora regional también informó que la puerta del establecimiento estaba cerrada, por lo tanto, un paciente debe tocar para recibir atención, pese a encontrarse en una situación de emergencia. Durante la inspección nocturna, solo se encontró a un médico, una enfermera y el personal de seguridad. Si el paciente requiriera de un traslado al hospital, tendrían que buscar un taxi, por la falta de una ambulancia. El informe será presentado al Consejo Regional.

El Gobierno Regional de Arequipa anunció con bombos y platillos que el local atendería las 24 horas, pero no solo no se hace por falta de personal, sino que no se ha puesto atención a esto.