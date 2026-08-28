A más de un mes de su inauguración, el Centro de Salud de Sachaca permanece cerrado debido a trámites administrativos. Esta situación constituye una advertencia sobre lo que podría ocurrir con la próxima entrega de los hospitales Maritza Campos y Camaná, programada para fin de año a cargo del Gobierno Regional de Arequipa.

La gerente regional de Salud, Anyelik Huaco, evitó precisar los motivos que impiden la puesta en funcionamiento del establecimiento, aunque aseguró que se instalará una mesa técnica para abordar el problema.

RECATEGORIZACIÓN

Respecto a la categoría con la que debe funcionar el Centro de Salud de Sachaca, Huaco señaló que el proceso de recategorización tomará tiempo. El objetivo es pasar de nivel I-2 a I-3, lo que permitiría ampliar la atención a 12 horas diarias, señaló.

Un ejemplo de demora en este proceso se observa en el hospital Alto Inclán (Islay), el cual fue entregado al final de la gestión de la exgobernadora Kimmerlee Gutiérrez en 2022 y nuevamente inaugurado en julio de 2023 por la gestión de Rohel Sánchez, sin embargo, funcionó como centro de salud nivel I-4 hasta abril de 2025, cuando finalmente obtuvo la categoría de hospital II-E.

En comparación, el aún Centro de Salud Maritza Campos opera como establecimiento nivel I-4, aunque la obra ejecutada por el Gobierno Regional está diseñada para ser categorizada como hospital II-1. Esto anticipa dificultades similares a las ya mencionadas. El hospital de Camaná, en cambio, ya cuenta con la categoría II-1, aunque no está exento de otros retos.

DISPONIBILIDAD DE PERSONAL

Otro factor que condiciona el funcionamiento del establecimiento de Sachaca es la disponibilidad de personal de salud, “recordemos que estamos en una evaluación de la brecha de recursos humanos que tenemos en la región Arequipa y que tratamos de mejorar”, indicó Huaco.

La gerente recalcó que el personal se asigna según la demanda de cada zona. En ese sentido, los hospitales Maritza Campos y Camaná podrían iniciar operaciones únicamente con el personal actual, ya que la contratación de más profesionales depende de que el Ministerio de Salud asigne un presupuesto adicional.

Huaco explicó que el Ejecutivo distribuye recursos de acuerdo al historial de cada establecimiento, “solicitamos, pero no siempre se accede; lo que tienes es lo que se programa para el año siguiente”, expresó.

A puertas del cierre del año, será responsabilidad del Gobierno Regional de Arequipa gestionar ante el Ejecutivo el presupuesto necesario para garantizar que los nuevos hospitales cuenten con el personal adecuado y puedan brindar los servicios que la población espera acorde a la envergadura de las obras.