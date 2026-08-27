La creciente inseguridad que afecta al distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, llevó a los empresarios, comerciantes, dirigentes sociales, profesionales y vecinos a organizar una marcha para exigir a las autoridades una respuesta concreta frente a la ola de violencia.

La movilización se realizará este lunes 31 de agosto, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., y tendrá como punto de concentración la Plaza de Armas de Chala. Los organizadores convocaron a la población a participar y solicitaron a empresarios y comerciantes cerrar sus establecimientos durante estas cuatro horas como muestra de respaldo y unidad.

Uno de los principales pedidos es el cambio del comisario de Chala, mayor PNP José Alberto Gutiérrez del Carpio, cuya labor es cuestionada por un sector de la población debido a los hechos de inseguridad registrados en el distrito.

Los ciudadanos también demandan que la Municipalidad de Chala asuma un mayor compromiso en la seguridad ciudadana y ejecute acciones efectivas de prevención, patrullaje y protección de la población.

El reclamo alcanza también al Ministerio del Interior, la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, entre otras autoridades.

SUCESOS DE VIOLENCIA

El malestar ciudadano se incrementó por una serie de asaltos, ataques armados y hechos violentos registrados durante el año.

En febrero, un asalto a mano armada en el sector La Aguadita terminó con disparos al aire utilizados para intimidar a las víctimas. Días después, otro hecho delictivo dejó como saldo el robo de una camioneta y la retención de su propietario.

En junio, un taxista fue golpeado y despojado de su vehículo durante un asalto.

La violencia volvió a cobrar una vida el 4 de julio, cuando el taxista Pedro Gavilán Gamonal, de 27 años, fue asesinado de un disparo en la zona de Bares Renacer–La Pampa.

El 26 de julio, una nueva balacera registrada en el sector La Pampa dejó otra persona fallecida y generó indignación entre los vecinos.

Tres días después, el 29 de julio, otro taxista fue atacado en el sector La Caleta. La víctima recibió múltiples puñaladas durante el robo de su vehículo.

La violencia también alcanzó a la Policía. El 15 de agosto, el suboficial PNP Gustavo Adolfo Humpire Portugal murió durante un operativo de control en Aguadita, luego de ser atropellado por un vehículo.

El último episodio que ha causado indignación ocurrió el 22 de agosto. Durante la madrugada, un perro llamado Sheiko, del asentamiento humano El Mirador, murió tras recibir dos disparos en la cabeza. Esa misma noche, una comerciante fue víctima de un intento de asalto en un minimarket que también funcionaba como agente bancario. Los delincuentes estaban armados y realizaron disparos para intimidarla antes de escapar.

RECOLECTAN FIRMAS PARA CAMBIO DE COMISARIO

Ante esta situación, vecinos y representantes de distintos sectores de Chala recolectan firmas para elaborar un memorial dirigido a las autoridades competentes, en el que solicitan el cambio del jefe de la Comisaría PNP de Chala.

El reclamo, señalan los organizadores, no se limita a solicitar más patrulleros o un mayor número de efectivos policiales. La exigencia apunta a una respuesta integral frente a la delincuencia: prevención, inteligencia, capacidad de reacción, investigación de los delitos y resultados concretos.